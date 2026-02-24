LDA e AKA7even firmacopie dopo Sanremo

Il 5 marzo l’emozione si firma dal vivo: da Sanremo al Campania arrivano

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane.

Giovedì 5 marzo, alle ore 20.00, in Piazza Campania, LDA e AKA7even, freschi della partecipazione al Festival di Sanremo, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie Clandestine.

Un evento speciale che conferma il Campania come luogo di emozioni, incontri e appuntamenti dal vivo capaci di trasformare una semplice visita in un’esperienza da ricordare.

Modalità di accesso

Per partecipare all’evento sarà necessario:

• Acquistare l’album in anteprima presso il Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Campania a partire dalle ore 18.00 del 5 marzo.

• Recarsi al box informazioni in Piazza Centrale con lo scontrino di acquisto.

• Scaricare l’app Io&Campania per ricevere il pass di accesso.

Il Centro Commerciale Campania conferma il proprio ruolo come spazio capace di accogliere eventi di richiamo e iniziative dedicate alle nuove generazioni, integrando intrattenimento, cultura pop e partecipazione attiva del pubblico.

