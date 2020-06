TUTTE LE FOTO.Videosorveglianza roghi tossici.GIOVANNI SCHIAPPA :” DOVE SONO LE TELECAMERE FINANZIATE CON IL NOSTRO PROGETTO?”

Mondragone. Nella giornata di ieri, 13 giugno 2020, abbiamo pubblicato il nostro report sui roghi tossici sviluppatisi negli ultimi anni sul territorio della cittadina rivierasca.

Ad intervenire sulla questione Giovanni Schiappa ex Sindaco di Mondragone il quale, a proposito dei roghi tossici , ha sollevato domande che attendono spiegazioni : Che fine hanno fatto a Mondragone l’ulteriore videosorveglianza, la riqualificazione dei siti e la vigilanza volontaria? Attenzione all’ambiente, senza voler affatto “soffiare sul fuoco”!”.

Affermazioni, queste, che si collegano a dichiarazioni dello stesso Giovanni Schiappa formulate in data 30 agosto 2017, ovvero circa 3 anni fa.

Qui di seguito le parole dell’ex Sindaco di Mondragone in data 30 agosto 2017 il quale fa preciso riferimento ad uno specifico progetto finalizzato a tutelare l’ambiente con l’arrivo di nuove telecamere alcune aree della citta’ successivamente colpite dai roghi.

“Per tutelare l’ambiente sono in arrivo nuove telecamere per la citta’ di Mondragone che si aggiungono a quelle gia’ esistenti. Il progetto frutto dell’impegno della precedente ex Amministrazione guidata dall’ex Sindaco Giovanni Schiappa, in collaborazione con Castel Volturno, Comune capofila dell’iniziativa, è stato messo a gara soltanto nei giorni scorsi dalla Stazione Unica Appaltante di Caserta- Provveditorato alle Opere Pubbliche.

I nuovi ” occhi elettronici” che spieranno le azioni e gli autori di azioni irrispettose del territorio, implementeranno il sistema di videosorveglianza gia’ esistente, realizzato proprio nei primi anni dello scorso mandato del Sindaco Schiappa. Previsti interventi per l’acquisizione, l’implementazione ed il potenziamento di dispositivi per la videosorveglianza in ben sei siti in localita’ Agnena/Mazzafarro, ex cava Cantarella, Ficocelle, Fiumarella, Incaldana e Triglione.

Il sito in località Ficocelle e l’ex cava Cantarella, poi, saranno interessati da interventi di riqualificazione mediante sistemi di recinzione, piantumazioni autoctone e sistemazione a verde. Al fine di dare continuità alle attività di monitoraggio straordinario svolto dai Comandi di Polizia Locale, finalizzate ad evitare episodi di abbandono di rifiuti e appiccamento roghi, il progetto prevede un’attività di vigilanza sussidiaria nell’ambito dei siti interessati dal progetto, svolta per il tramite di associazioni di volontariato legalmente riconosciute e operanti sul territorio Comunale di Mondragone”.