Tutto pronto per l’ evento benefico tra creatività’ e solidarieta’

Evento benefico tra creatività e solidarietà. Un iniziativa che mette in luce il talento femminile nell arte e nell artigianato a favore di cause benefiche ( Oipa napoli ). L arte e l artigianato si fondono con la solidarietà mettendo in luce il talento creativo delle donne e promuovendo al contempo una nobile causa benefica . L evento si svolgerà in due appartamenti diversi sarà un esperienza coinvolgente che celebra la diversità delle espressioni artistiche e artigianali delle donne . Dalle opere d arte contemporanea alla creazione artigianali ogni pezzo esposto porta con sé la passione e la dedizione delle donne che li hanno creati. Parte del ricavato dell’ evento sarà devoluto appunto all’ Oipa . Questa collaborazione mira a combinare la bellezza e la creatività dell arte femminile con un impatto positivo sulla società contribuendo a sostenere il mondo degli animali . Questo evento è un opportunità straordinaria per celebrare la diversità e la potenza dell’ arte e dell artigianato femminile , dimostrando che la bellezza può davvero fare la differenza nel mondo . Espongono gioielli Gisella Gallotta ( napoli ) Elena di Carluccio Francesca Schiavo ( catering ) Francesca Sincero ( fotografa per passione ) Ilaria Fieramonti ( bijoux) Annarita Iuliano ( Caserta ) ,sculture Salvatore di Caprio ,( maddaloni ) opere su tele Daniela Pocobelli . Sponsor “ accademia del trucco “ di Marcella Moriello ( Caserta ) , chirurgia plastica Dott Fonzone Francesco ( Napoli ) pizzeria Basilico ( Caserta ) , Stile Raro galleria pop art ( Caserta ) . Organizzato da Daniela Pocobelli