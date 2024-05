Tutto pronto per la presentazione del libro “ Futuro Interiore” di Maurizio Crispino

Domani , Venerdì 10 Maggio , a Santa Maria Capua Vetere, presso libreria Spartaco,- Via Martucci, alle ore 18 Maurizio Crispino presenterà’il suo libro “Futuro Interiore” a discutere con lui ci saranno Laura Baldi e Maria Teresa Verona ,due Docenti del Liceo Nevio di Santa Maria Capua Vetere .

PANORAMICA DEL LIBRO

Il protagonista del romanzo viene convocato con urgenza presso la sede della sua organizzazione. Arrivato sul posto, viene collocato in una macchina per riposare in attesa dell’incontro con i vertici, ma l’agitazione e l’ansia dell’incontro gli impediscono di dormire, e nella sua mente scorrono uno dopo l’altro vari momenti i della sua attività, a cui aveva sacrificato la vita personale e familiare. Nei vari episodi tutto gira intorno alla sua segreta attività di “sognatore”, le sue ambizioni, i suoi problemi, le sue paure, i luoghi distopici e le situazioni paradossali in cui si trova ad operare.

L’AUTORE

L’autore vive presso Napoli Ha operato presso il Ministro della Cultura come bibliotecario e informatico. È stato docente presso varie università, tra cui il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’università della Campania a Santa Maria Capua Vetere