Ultimo Ballo in Maschera appuntamento al giorno 8 dicembre al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni

Tutto pronto per il primo dei tre appuntamenti di dicembre per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni.

Nelle ultime settimane si sono avuti l’evento del 18 e 26 novembre segnando una doppietta per la rassegna d’arte, musica e cultura.

Il giorno 18 novembre segnato soprattutto dalla presentazione dei libri incentrati sulla figura di Garibaldi con i volumi di Marcello Caroti con il libro “GARIBALDI IL PRIMO FASCISTA” e Rosario De Simone con il libro “GARIBALDI E’ STATO UCCISO A CASERTA”.

Altrettanto interessante è stato l’appuntamento del 26 novembre 2021 con la Performance di danza “ OSSESSIONE “ a cura di PROTAGONISTI BALLET coreografia di Monica Moraldo e la presentazione dei libri di Francesco De Rosa con “LE DONNE ASSASSINE” e Ferdinando Terlizzi con “VITTIME ASSASSINI PROCESSI”.

Molto entusiasmante è la programmazione per il mese di dicembre che coinvolge le date 8, 16 e 23 dicembre 2021.

In particolare la quinta serata della rassegna, quella del giorno 8 dicembre, è prevista la Performance di danza “ LUCI OSCURE “ a cura di PROTAGONISTI BALLET coreografia di Monica Moraldo. A seguire la Presentazione di Autori e libri con Domenico Letizia che presenta “PROSTITUZIONE” e Gaetano Ippolito che presenta “IL VANGELO SECONDO UNA PECCATRICE”.

Le serata saranno moderate dalla giornalista Lucia Grimaldi.

I presenti alle singole serate potranno visitare anche la Mostra permanente d’Arte Contemporanea a cura di Luigi Fusco. Le opere esposte sono delle seguenti maestranze: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e Laura Polise.

Organizzatori della rassegna sono l’U.N.A.C. Regione Campania e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Molte le Istituzioni e gli enti pubblici e privati patrocinanti e partner, come esposti nell’artistica locandina della programmazione che vede nella giornalista Lucia Grimaldi la presentatrice degli eventi.

I contributi fotografici e video sono a cura di Michele Pagliaro. Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected]