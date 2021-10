MADDALONI (Caserta) – Sabato 23 ottobre 2021, nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni, prende vita la programmazione culturale “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”. La rassegna, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), si terrà dal 23 ottobre 2021 al 12 febbraio 2022.

Organizzatori del nutrito calendario artistico culturale sono l’U.N.A.C. Regione Campania e delegazione di Maddaloni con patrocinio dell’U.N.A.C. Nazionale e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni.

Oltre alle Istituzioni organizzatrici si segnalano il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, della Diocesi di Caserta e del Comune di Maddaloni. A questi si aggiungono le collaborazioni e patrocini del Centro Studi per il Dialogo Interreligioso e le Culture, del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno”, della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, dell’Associazione Interforze “Giordano Bruno”, , del Premio Letterario “Bici & Parole”, dell’Associazione CerMesFor, dei Protagonisti Ballet, della presidenza provinciale dell’A.N.I.M.I.G. e Fondazione, dell’Ass. la Voce dei Giovani, della casa editrice Giuseppe Vozza, dell’Ass. Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, e ancora di MedImpresa, della Cartolelibreria “Il Girasole” e dell’Antica Orologeria Bove.

La programmazione vedrà, oltre alla mostra, la presentazione autori e libri a cura della giornalista Lucia Grimaldi.

La serata inaugurale del 23 ottobre avrà inizio dalle ore 16.00 fino alle ore 19.30 con l’inaugurazione e saluto delle Autorità e Presentazione Mostra d’Arte Contemporanea a cura di Luigi Fusco. Gli artisti che espongono sono le maestranze: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e Laura Polise.

Nel corso della prima serata saranno presentate anche alcune pubblicazioni. Infatti, con la moderazione della giornalista Grimaldi saranno presentati gli autori e libri seguenti: Antonio Savino “LO STATO NELLO STATO” e Andrea Di Lazzaro “MARIO PLACANICA IL CARABINIERE distrutto dall’atto dovuto”.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected]