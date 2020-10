Caserta. Un forte rumore ha svegliato improvvisamente i residenti di via Collecini.

Un albero di grosse dimensioni non ha resistito al mal tempo ed e’ crollato in strada,

Secondo le prime notizie in nostro possesso non ci sono stati danni rilevanti. Sul posto la Polizia Municipale e una ditta Comunale preposta. La strada per ora e’ chiusa al traffico.