Un regalo di Natale speciale per famiglie bisognose

Maddaloni. Se c’è un aspetto positivo di questa pandemia è che sta facendo venire fuori, in molti casi il lato bello ed umano delle persone. Al di là delle frasi di conforto sulla scia di arcobaleni augurali del primo lockdown, azioni concrete e buone pratiche si sono consolidate a Maddaloni.

Basti citare, ad esempio l’operato dell’Albero della Vita O.D.V. , associazione di volontariato attivissima in città già prima del covid ed in prima linea da marzo in poi senza sosta su ogni fronte assistenziale.

La solidarietà ha trovato terreno fertile anche tra i giovani imprenditori locali, che non si stanno risparmiando, nonostante vivano anche loro enormi difficoltà economiche, ad aiutare che vive una situazione di maggior indigenza. Vi abbiamo già raccontato della braceria dei fratelli de Matteo che hanno donato carne alla locale Caritas, creando una sinergia temporaneamente interrottasi a causa di un incendio nel locale.

Sull’onda del loro esempio il giovanissimo titolare della caffetteria Fisio si è impegnato a sostegno della protezione Civile, altro baluardo a supporto della gestione di questa criticità.

Oggi a scendere in campo è l’imprenditrice Fabiana di Caprio, titolare del centro estetico Beauty Première, altro settore fortemente penalizzato dalle restrizioni covid.

Ci ha raggiunta telefonicamente e le sue parole ci hanno emozionato ed acceso una speranza. Forse davvero un’altra città sarà possibile se questi esempi continueranno ad essere imitati e replicati. Fabiana, titolare del centro, si è messa in contatto con l’associazione “L’albero della Vita” ed ha studiato con loro una forma di collaborazione.

L’idea è semplice. Lo slogan è : “Regalati benessere, noi regaliamo un Natale alle famiglie bisognose!”.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistare percorsi o trattamenti benessere o dei prodotti per i regali di Natale presso il centro di Fabiana Caprio, sanno, fin da ora, che il 10% dell’importo speso sarà destinato all’acquisto di generi di prima necessità per le famiglie assistite dall’associazione. Un gesto che non peserà ai clienti, ma che contribuirà ad un Natale più dignitoso per tante persone. Volere e potere, e, talvolta, basta davvero poco per iniziare a costruire il mondo che vorremmo.

Sulla locandina che segue tutte le informazioni: