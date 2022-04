UN ROMANZO GIALLO-PSICOLOGICO, OPERA PRIMA DI LUCIA, STUDENTESSA DEL DON GNOCCHI DI MADDALONI.

Maddaloni – “Scusate la follia” (Edizioni Leonardo) è l’opera prima pubblicata da Lucia Sforza, studentessa del Liceo don Gnocchi di Maddaloni: un romanzo giallo con sfumature psicologiche e riflessioni sui problemi della droga, dell’alcool. La trama ha come protagonista una ragazza che proviene da un contesto familiare problematico e che saprà trovare la via del riscatto attraverso un percorso di sfide e di crescita. Un libro giallo che è anche “romanzo di formazione” quello concepito dalla studentessa della VB dell’indirizzo economico-sociale del don Gnocchi.

“Scusate la follia” parla di una adolescente alle prese con un padre alcolizzato che cerca rifugio da suo fratello. La vicenda familiare offre alla giovane autrice l’occasione per descrivere il contesto di Napoli, mettere a fuoco le sfaccettature della mentalità di una metropoli sospesa tra problemi sociali irrisolti e le prospettive della post-modernità. In tutto ciò si staglia la protagonista – Luce – il cui tratto fondamentale sembra essere quella di una solitudine indomita.

La trama si arricchisce poi di figure maschili, colpi di scena da romanzo giallo e azioni poliziesche che conducono la protagonista a vincere la soluzione e a realizzarsi come… ma, niente spoiler!

Diciamo che, come ci confida la giovane autrice, “il romanzo riflette il mio travaglio e le mie battaglie di adolescente ed esprime anche la voglia di riscatto, l’impulso a rispondere alle difficoltà della vita con una dinamica di sfida-risposta”. In effetti, come ci racconta la professoressa del don Gnocchi Flavia Castaldo “questo romanzo vede la luce nei giorni del lockdown, quando abbiamo dovuto affrontare sfide esistenziali nuove e gestire le difficili dinamiche della didattica a distanza. Proprio in quei giorni così cupi abbiamo cercato di trasmettere alle nostre alunne ed alunni l’idea che davvero l’impegno culturale poteva lasciar intravedere la luce in fondo al tunnel. Con Lucia Sforza, autrice di questo romanzo così pregevole, la sfida è stata vinta”.

Il romanzo verrà presentato nei prossimi mesi in varie scuole della Campania, partendo ovviamente dall’istituto diretto dalla preside Annamaria Lettieri, il Liceo don Gnocchi di Maddaloni.