Un successo il concerto presso la Parrocchia San Giuseppe degli allievi della scuola di musica “Chopin”

CAPUA – Si è tenuto lunedì, 23 dicembre 2019, con inizio alle ore 18:30, nella Chiesa di San Giuseppe extra moenia di Capua, l’atteso Concerto di Natale a cura degli allievi della scuola dell’Associazione culturale pianistica “F. Chopin”, magistralmente preparati e sapientemente diretti dagli insegnanti: Angela BOCCIA e Paolo GENTILE.



Il concerto natalizio si è concluso, fra applausi scroscianti, nel migliore dei modi: facendo levare nell’aria il canto e la musica di interpreti in erba o già esperti, tutti con la grande voglia di fare della loro musica la loro ragione di vita ed il migliore augurio che possa essere donato.



L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “Chopin”, ed in primis dal suo direttore e dal suo validissimo staff, ha l’intento di far conoscere sempre di più sul territorio capuano una realtà tanto gradevole quanto fondamentale per la crescita culturale, quella degli studi musicali e canori in cui l’Associazione capuana eccelle da moltissimi anni.



L’evento, organizzato dai Maestri: Angela BOCCIA e Paolo GENTILE, e che ha ottenuto un grande successo di partecipazione da parte di famigliari e parenti, nonché dalla bravura e competenza da parte degli allievi, è stato presentato da Luigi CINONE. La serata ha dato la possibilità agli allievi di esibirsi dal vivo, permettendo loro di condividere con il pubblico il lavoro realizzato proprio per il Natale 2019.



Gli allievi che si esibiranno sono: Lorenzo CALAMO, Elisa LETIZIA, Giuseppe LETIZIA, Lorenzo FUSCO, Christian CIARMIELLO, Cinzia DE ROSA, Maria Cristina MONTANINO, Alessandra CAMMARATA, Anita DI MURO, Emanuele RONGHI, Lorenzo DE CESARE, Massimo OLEKSYUK, Gianpaolo GENTILE, Francesco MADONNA, Raffaele DE ROSA, Giuseppe VENTRONE, Samuele CARDONE, Federico VALLETTA, Davide MORRONE, Giorgio COMPAGNONI, Gianni VERTALDI, Adrian CARNIATO, Newasan VALLETTA.



Fra gli allievi sottolineiamo la partecipazione di Gianpaolo GENTILE che oltre alla parte musicale ha recitato con il maestro e presentatore Luigi Cinone. Gli allievi hanno eseguito brani classici Natalizi e, con una parte di loro, l’insegnante Angela Boccia ha creato “Il piccolo coro” con il quale hanno fatto ascoltare canti Natalizi tratti dalle passate edizioni dello Zecchino d’Oro. Al termine della riuscitissima kermesse musicale, don Raffaele PAOLELLA ha ringraziato particolarmente per la riuscita manifestazione sia perché lui ha iniziato a insegnare ai bambini già dal lontano 1962 e anche perché ha festeggiato il suo anniversario di sacerdozio.



I genitori hanno ringraziata l’insegnante Angela Boccia consegnandole una targa ricordo sia per la preparazione dei loro figli sia per l’organizzazione e per l originalità della serata. Chiunque fosse intenzionato a seguire i corsi di musica può telefonare al numero: 3311617478. La scuola organizza corsi di pianoforte e chitarra a tutti i livelli e per tutte le età: la qualità della formazione musicale è garantita dai Maestri Paolo Gentile e Angela Boccia, insegnanti che con passione seguono gli Allievi sin dal loro primo respiro musicale.