Una panchina rossa a Maddaloni. La richiesta del pugile Di Crescenzo

Sono 5 anni che il pugile maddalonese Clemente Di Crescenzo con la sua ASD Boxe maddalonese è attivo sul territorio con varie iniziative contro la violenza sulle donne e collabora anche con uno sportello antiviolenza e con una struttura per accogliere donne in difficoltà. Il numero di Di Crescenzo è attivo 24 h per accogliere richieste di aiuto di donne vititme di violenza.

Nella giornata odierna hanno preparato come ASD la richiesta di poter installare una panchina rossa in città. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente la panchina sarà posizionata nello spazio che Di Crescenzo già da tempo cura in via Mercorio. La panchina sarà dedicata a tutte le vittime di violenza, in particolare alla nostra concittadina Maria Tedesco, uccisa ieri dal marito sulla collina di Cancello, a colpi d’arma da fuoco.