Auto atterra sulla rotatoria

Caserta – Pochi minuti fa, quasi mentre scriviamo un’automobile, come si vede chiaramente dalla foto in copertina, è letteralmente atterrata su una rotatoria. Il conducente, non sappiamo per quale motivo, l’ha presa letteralmente in pieno provocando non pochi danni alle auto e facendo scoppiare gli airbag.

Non siamo a conoscenza del numero di persone che si trovavano nella vettura, una Opel grigia, né sappiamo in che condizioni siano.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente che si trova proprio nei pressi della loro caserma. La rotonda coinvolta infatti è quella di via Marchesiello a Caserta.