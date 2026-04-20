Allarme bomba al tribunale di Aversa: evacuato il palazzo di giustizia

Momenti di paura questa mattina ad Aversa, dove un allarme bomba ha costretto all’evacuazione del tribunale di Napoli Nord. La segnalazione, giunta intorno alla tarda mattinata, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza previsti in questi casi.

Nel giro di pochi minuti, l’intero edificio è stato sgomberato: magistrati, avvocati, personale amministrativo e cittadini presenti all’interno sono stati accompagnati all’esterno dalle forze dell’ordine, senza che si registrassero situazioni di panico. La zona è stata rapidamente transennata per consentire le operazioni di controllo in totale sicurezza.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, supportati dagli artificieri, incaricati di ispezionare i locali alla ricerca di eventuali ordigni. Le verifiche sono andate avanti per diverse ore, con l’obiettivo di escludere qualsiasi rischio.

Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella del falso allarme, anche se non viene esclusa alcuna pista. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire all’origine della segnalazione e accertarne la natura, verificando anche eventuali collegamenti con procedimenti giudiziari in corso nella giornata.

L’episodio ha inevitabilmente provocato disagi e rallentamenti nell’attività giudiziaria, con udienze sospese e rinviate. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo al termine delle operazioni di bonifica.

Ancora una volta, un allarme di questo tipo riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli edifici pubblici e sull’importanza di protocolli tempestivi, fondamentali per garantire l’incolumità delle persone anche in presenza di segnalazioni che, come spesso accade, si rivelano infondate.