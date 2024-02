É accaduto nel pomeriggio di sabato a Presenzano, in provincia di Caserta, ha perso la vita un uomo di 48 anni di Somma Vesuviana dopo essere stato investito da un furgone, nei pressi di una struttura sanitaria dove si trovava ricoverato.

Da quanto riportato, il furgone era giunto presso la clinica per consegnare del materiale. Il conducente , dopo lo scarico, ha effettuato manovra non facendo caso al 48enne che era fermo fuori dalla struttura, l’impatto é quindi stato violentissimo tanto che il cuore del malcapitato ha smesso di battere.

La salma si trova tutt’ora all’ospedale di Piedimonte Matese per accertamenti.

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Presenziano hanno avviato le indagini sequestrando il mezzo del conducente.