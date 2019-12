Valle di Maddaloni. Giovani attori sfidano il gelo e portano in scena il Natale

Bambini e ragazzi con tutto il loro entusiasmo e l’impegno profuso ieri erano impazienti di andare in scena per i loro familiari e per la loro comunità. Nonostante il freddo pungente ed il vento gelido della serata, infatti, ieri sera, sono andate in scena , a Piazza Mercato , le rappresentazioni teatrale de ” Il presepe vivente” e dei tre atti della commedia ” Natale in casa Cupiello”.

I ragazzi dell’associazione “Suonno d’Ajere” e del plesso Scolastico “A. De Gasperi” dell’ I. C. ” Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”, per niente impauriti dal freddo artico, hanno rinnovato la tradizione cristiana del Presepe e attraverso il teatro hanno contribuito a consolidare l’identità della nostra comunità e a farla crescere.

E non finisce qui. Prossimo appuntamento per il nuovo anno: il 3 gennaio sarà la volta della commedia TRE PECORE VIZIOSE.