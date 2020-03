Valle di Maddaloni. Villa San Francesco un’eccellenza del territorio

Stamane il Sindaco Francesco Buzzo è stato in visita a Villa San Francesco , casa per assistenza agli anziani del comune di Valle di Maddaloni. La struttura accoglie infatti una delle categorie più a rischio Covid, gli anziani. Pertanto la casa di riposo, per tutelare i propri ospiti, ha attivato tutto quanto necessario per scongiurare pericoli di contagio sia per loro quanto per il personale che ivi lavora. Ancor di più visti i recenti fatti di Benevento,dove un’intera casa di riposo è isolata e molti sono i contagiati tra pazienti e personale.

Tutti gli ospiti sono in buona salute e il personale che li assiste è dotato dei dispositivi di protezioni previsti per legge,mascherine con filtri FFP2 e FFP3 , oltre che le consuete mascherine chirurgiche.

La struttura è dotata di dispenser per le mani a raggi infrarossi, i tappetini per igienizzare le scarpe all’ingresso della struttura.

I ricoveri sono sospesi già da qualche settimana dal inottemperanza al decreto ministeriale.

I parenti degli ospiti non possono recarsi in visita alla villa, così come previsto dai vari regolamenti restrittivi.