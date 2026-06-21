Vasto rogo nel Casertano: i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme al capannone adiacente

Gricignano di Aversa. Questo pomeriggio, 21 giugno 2026, intorno alle ore 14:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta nel comune di Gricignano di Aversa a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano notato un incendio sviluppatosi all’interno di un deposito di pedane in legno.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che le fiamme, alimentate anche dal vento, avevano già coinvolto gran parte delle pedane stoccate all’aperto, generando una densa colonna di fumo e fiamme di notevole altezza, visibili anche a grande distanza.

Per fronteggiare il vasto incendio e garantire un adeguato approvvigionamento idrico, sono state inviate in supporto tre autobotti: una dal distaccamento di Aversa e due dalla sede centrale del Comando di Caserta.

Grazie al tempestivo intervento e al lavoro coordinato delle squadre operative, l’incendio è stato circoscritto e successivamente spento, evitando che le fiamme si propagassero al vicino capannone adibito alla produzione e alla logistica delle pedane.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso per scongiurare eventuali riprese dell’incendio.

Non si registrano persone coinvolte.