Via San Carlo , partita la pulizia delle caditoie , presto arriveranno le fioriere .

Caserta. “ Si tratterà’ anche di lavori di normale amministrazione ma se dopo 20 anni circa dall’ ultima volta stamattina si sta’ procedendo alla pulizia delle caditoie in Via San Carlo sarà’ anche merito di qualcuno “.

Con queste parole Antonio De Falco , consulente dell’ amministrazione comunale per la rivalutazione del centro storico, ringrazia L’ Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo che ha accolto la sua istanza di inserire Via San Carlo fra le strade con maggiore priorità’ in tal senso .

“ Stiamo lavorando per dare un volto nuovo al centro storico della citta’ – ha dichiarato De Falco- in questi giorni avrete sicuramente notato che L’ Assessore Marzo ha disposto il rifacimento , in in tutte le strade cittadine ,della segnaletica orizzontale . Il lavoro continua in tal senso- ha concluso De Falco – presto in Via San Carlo , ma non solo in Via San Carlo , verranno istallate le fioriere che fungeranno sia da arredo urbano ma anche per risolvere definitivamente il problema della sosta selvaggia. E’ stato un iter lunghissimo ma siamo in direttiva di arrivo “.