(VIDEO) Incendio presso l’Empire di Aversa

Verso le 15.00 di oggi pomeriggio 7 luglio, un incendio è divampato all’interno del bar Empire, in viale Kennedy ad Aversa. Dapprima una piccola fiamma ha messo in fuga il personale e i clienti che erano all’interno, poi le fiamme sono diventate indomabili nel giro di pochi secondi, per cui l’uso degli estintori è stato inutile . L’esplosione ha causato anche lo scoppio della vetrata anteriore che caratterizzava la nota struttura e ciò ha seminato ulteriore panico. Immediatamente sono stati allertati i vigli del fuoco, che con il loro tempestivo intervento hanno spento l’incendio in breve tempo. A causare le fiamme è stato probabilmente un corto circuito o un guasto che si è verificato nel quadro elettrico antistante al bar. Non ci sono stati, per fortuna, danni a persone.

