Vince la paura: Casertana-Potenza a “reti bianche”

È uno scialbo 0-0 tra Casertana e Potenza, pareggio che allontana ulteriormente la vetta (Juve Stabia a ormai +11) e posizioni di vertice (Avellino secondo a +4, Picerno con una gara in meno a +2). I “falchetti” non stanno certamente trascorrendo un buon momento, soprattutto per un attacco abulico e svogliato, attacco che, se non illuminato da Curcio, va incontro a seri problemi realizzativi. I rossoblù hanno convinto poco e a sprazzi, qualche buon momento nel primo tempo, ma il secondo è completamente da buttare. I primi dieci minuti sono di marca lucana, con la rovesciata di Candellori (5’). Al 21’ una delle poche occasioni della Casertana, grazie al lancio verticale di Deli troppo lungo per Calapai. Momento migliore rossoblù a fine frazione per le occasioni di Calapai (42’) e Tavernelli (46’). Nella ripresa si complica la situazione disciplinare dei rossoblù: al 49’ la Casertana conterà tre “gialli” su quattro uomini in difesa. La trama vede il Potenza andare vicina al gol varie volte, tra le quali anche un gol annullato a Caturano (57’) e uno a Saporiti (82’). Al 58’ forse la migliore azione Casertana: Tavernelli allarga per Curcio, che crossa, Carretta non ci arriva, la palla arriva comunque a Casoli, che tira, ma trova il portiere potentino Alastra pronto. Al 60’ Cangelosi inserisce il neo acquisto Rovaglia, ma l’attacco continua ad essere sterile e poco incisivo. Altra occasione Casertana al 76’ con Damian, abile a colpire di testa su punizione di Toscano: palla fuori. Il Potenza non sta comunque a guardare, producendo un’occasione colossale all’85’, quando la palla rimbalza come in un flipper tra Rossetti, Caturano e Armini, finendo alta. Altra occasione per Rossetti allo scadere, ma Venturi non si fa sorprendere. Finisce così senza vincitori né vinti, tutti sconfitti a metà, una partita che doveva vedere il ritorno alla vittoria dei “falchetti” e che invece rende ormai evidente la crisi di risultati (due punti in quattro partite). A mio parere, sarebbe utile concentrare tutta l’attenzione e la preparazione sui playoff. Continuo a credere che questa squadra abbia ancora qualche possibilità di fare bene.

(Foto di Ciro Santangelo)