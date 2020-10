SANTA MARIA CAPUA VETERE – Vinti, al concorso del Lotto del 22 ottobre 2020, 23.750 euro. Il fortunato è stato un cittadino di Santa Maria Capua Vetere. In questo periodo sono stati vinti al Lotto anche altri premi ma in diverse località: per i 21.660 euro vinti: Jesi (AN), Oderzo (TV) e Piani di Sorrento (NA).