Virtual open day al Convitto

Tempo di iscrizioni nella scuole di ogni ordine e grado, e , non stante le chiusure dovute al covid, ritornano gli ormai consueti appuntamenti con gli open day.

I tanto attesi incontri tra scuola e famiglie per conoscere le offerte formative dei vari istituti si spostano, in tutta sicurezza, su piattaforme e social. Progetti, esibizioni, iniziative di ogni genere: tutto si trasferisce in streaming, almeno per quest’anno. E lascia spazio alla creatività integrata dall’innovazione tecnologica.

Domani, venerdì 18 dicembre, il Convitto Nazionale ” Giordano Bruno” di Maddaloni, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 aprirà virtualmente i cancelli per un incontro con i genitori e gli alunni. Appuntamento sul sito del convitto per conoscere gli indirizzi scolatici per il prossimo anno. Buona visita!

I dettagli sulla locandina che segue: