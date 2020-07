Volalto 2.0 arriva la firma di un’ altra centrale italiana!!

Caserta-Ennesimo arrivo in casa Volalto 2.0, la squadra casertana si è assicurata le prestazioni sportive di Alessandra Iacca.

Il comunicato della Volalto 2.0:

“Alessandra Iacca, cm 186 classe 1997 arricchisce la batteria di centrali della Volalto 2.0 a disposizione dei coach Sassi e coach Quarta.

La giovane centrale piena di talento e determinazione, è stata notata e richiesta negli anni scorsi da molte società di serie A1 e A2, ma per motivi di studio ha sempre giocato per la stessa società in provincia di Brindisi in serie B, rifiutando tutte le offerte! Si tratta di un profilo di atleta molto determinata e combattiva, con grandi capacità e grande potenza ed attitudine a vincere. In altre parole possiamo dire che, si tratta del classico caso in cui il CV dell’atleta è viziato da scelte universitarie. Come afferma lei stessa: “Ho rifiutato tutte le proposte in serie A negli anni passati perché per me era prioritario laurearmi e se mi devo spostare ne deve valere la pena. Ma stavolta è l’unica squadra di A1 del centro-sud che mi sta offrendo questa grande possibilità e quindi ora sì che ne vale veramente la pena! Metterò tutta me stessa in campo, anima e cuore!”.

Benvenuta Alessandra!