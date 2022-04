Week-end di cultura con le 40 chiese della città e caffè letterario

MADDALONI, – E’ tutto pronto. Il vicolo Alberto Marzaioli ciclista si è messo il vestito della festa, aggiornate le tabelle toponomastiche, nuova tinteggiatura e fioriera rotonda resa gradevole con piantumazione di fiori. Tutto a cura e spese dei familiari del compianto Alberto Marzaioli.

Oggi e domani, 9 e 10 aprile, per celebrare il 5° anniversario della intitolazione del Vicolo Alberto Marzaioli ciclista avrà luogo, nel vicolo stesso, la mostra fotografica “Le 40 chiese di Maddaloni“ curata da Mina Fiore e Giuseppe Diodati.

Nel pomeriggio di oggi 9 aprile si terrà, dalle 17 alle 20, il caffè letterario “Recita una canzone” condotto da Luca Tramontano e dedicato alla memoria del poeta maddalonese Francesco Di Vico recentemente scomparso a Foggia, molto legato ai suoi luoghi di nascita, alla famiglia, agli amici ai quali dedicava spesso i suoi componimenti, tra questi anche la poesia “Era una rondine” dedicata proprio alla storia ciclistica di Alberto Marzaioli. Sarà Luca Tramontano a ricordarne la figura declamando alcune sue poesie.

Per il caffè letterario sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori di Maddaloni le quali hanno fatto pervenire i nomi degli alunni che reciteranno. Per il Convitto Naz. G. Bruno reciteranno: Francesca Sgambato, Federica Cannata, Benedetta Dongu, Rita Feppo, Antonia Sgambato, Claudio Nuzzo, Rosaria Piscitelli, Caterina Reale, Giuseppe Cerreto, Francesca Pia Sposito, Antonio Picozzi e Federica Ferrara;

per il Liceo Scientifico Cortese: Tonia Crisci, Giada D’Angelo, Francesco Santangelo, Carmen De Rosa, Ciro Vertuccio, Angela Iorio, Angela Piscitelli; per il Liceo Statale Don Gnocchi: Alessandro Aligante, Martina Sferragatta, Maddalena Tagliafierro, Alessandra Piscitelli, Antonia Di Maio e per il Villaggio dei Ragazzi: Chiara Cioffi, Rosa Tripaldelli, Martina D’Aiello, Rosa D’Aiello, Erika Iannicelli e Giuseppe Merola.

La partecipazione è aperta, inoltre, a tutti i cittadini che volessero recitare una canzone a loro libera scelta.

L’evento è organizzato dal comitato promotore del Premio Letterario Bici & Parole – Memorial Alberto Marzaioli, di cui sono dinamici animatori Angelo Letizia, Amedeo e Luigi Marzaioli, con il patrocinio del Comune di Maddaloni ed il contributo della famiglia Marzaioli, del Bar Strapizzami di Angelo Masella, di Vincenzo Bove e Giuseppe Vigliotta nonché del Centro Studio d’Arte “Il Castello” di Angelo Pagliaro.

La “due giorni” sarà arricchita dalla pubblicazione di un elegante depliant con le foto della 40 chiese di Maddaloni realizzato grazie alla Frimm Immobiliare di Rosario Patrelli ed Antonella Cortese e con una introduzione molto interessante di Rosaria Rienzo ex direttore ed attuale responsabile scientifico del Museo Civico.