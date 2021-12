1° RADUNO UFFICIALE della FIORENTINA NELLA CITTA DELLA REGGIA grazie all’ ASD RECALE 2002 MARCELLO TROTTA.

Caserta. Lunedì 13 Dicembre lo stadio Pinto di Caserta ospiterà la Società e scuola calcio ASD RECALE 2002 MARCELLO TROTTA ,unica società in Campania affiliata FIORENTINA. Dalle ore 15:00 vedrà impegnati i ragazzi delle categorie 2008 e 2009 in un raduno calcistico sotto la guida dell’ intero staff del settore giovanile della FIORENTINA.Saranno presenti Maurizio Niccolini, Stefano Cappelletti, Mirko Mazzantini ed Antonio Bucci mentre per il Recale il responsabile tecnico-organizzativo sarà Gennarino Farina coadiuvato da Direttore Felice Nasta.

Sarà un incontro che darà tanta visibilità e opportunità ai ragazzi della Società e non, che interverranno.

Grazie all’ ASD RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, ci sarà la possibilità di essere visionati e scelti dalla società viola ,come già accaduto la stagione passata al ragazzo dell’ under 15 (Francesco Milucci).

Grande soddisfazione della società, con a capo il presidente Franco Ferro, il presidente onorario Marcello Trotta, il direttore generale Felice Nasta, i dirigenti Giuseppe Trotta, Nunzio Perreca e Gaetano Ianniello, che ringrazia l’Amministrazione Comunale di Caserta ed il sindaco Carlo Marino per la disponibilità.

Per chiedere come partecipare al raduno contattare il Direttore Felice Nasta al numero 3294349481.