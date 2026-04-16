V StraFrattese, torna il Trofeo Mimmo Del Prete: attesi 1300 atleti al via

FRATTAMAGGIORE – Torna domenica 19 aprile, con partenza alle ore 8.30, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico campano: la “StraFrattese – Trofeo Mimmo Del Prete”. La gara competitiva di 10 chilometri, organizzata sotto l’egida della FIDAL e di OPES Italia, si conferma anche per la sua quinta edizione un evento di grande rilievo, capace di richiamare atleti di alto livello e centinaia di appassionati. Le precedenti edizioni sono state ricordate per l’elevata qualità tecnica e organizzativa, elementi che anche quest’anno il comitato promotore ha garantito di mantenere. Al nastro di partenza saranno circa 1300 i partecipanti, tra cui spiccano nomi importanti del panorama podistico regionale e nazionale, come il campione ultramaratoneta Giorgio Calcaterra. La StraFrattese rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva: è un evento che racconta l’identità di una città ricca di storia, arte e passione per lo sport. Il Trofeo Mimmo Del Prete è infatti un omaggio sentito alla figura dello storico fondatore, presidente e podista, icona che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale. La presentazione ufficiale della manifestazione si è svolta nella serata di ieri presso il locale “Non Solo Caffè”, in un clima conviviale e partecipato. Un incontro informale ma ricco di contenuti, durante il quale sono state illustrate le novità dell’edizione 2026 e condivise aspettative e obiettivi della gara. A intervenire il presidente Alessandro Del Prete, il direttore di gara Patrizio Romano e l’intero comitato organizzatore, che hanno ribadito l’impegno a garantire accoglienza e attenzione per ogni atleta. Presente anche una rappresentanza istituzionale con il sindaco di Frattamaggiore Marcantonio Del Prete e l’assessore Felice Ferrara, oltre ai rappresentanti del mondo sportivo Amalia Di Martino (vicepresidente FIDAL Campania) ed Ettore Forte (OPES Italia). A rendere ancora più vivace l’incontro, la voce narrante di Giovanna Tessitore, e la moderazione Peppe Sacco. In sala, numerosi atleti e presidenti di società hanno contribuito a creare un confronto autentico e partecipato, lontano dai formalismi ma ricco di entusiasmo. Tutto è stato testimoniato con i click di Gare in Foto. Appuntamento dunque a domenica 19 aprile, con partenza alle ore 8.30, per vivere insieme la StraFrattese e celebrare lo sport nel cuore della città.