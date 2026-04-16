Primavera Laudato si’ : Start Domenica 19 Aprile ore 10

La pastorale delle persone con disabilità della diocesi di Caserta con la collaborazione della fondazione Casa Fratelli Tutti, de La Mansarda, del gruppo asperger Campania( sez. Caserta) , ed altre associazioni come Happy hand, la Lipu, il Centro sociale ex canapificio. ha organizzato per domenica 19 aprile una giornata di primavera al campo Laudato si, dalle 10:00 alle 12:30. Lo scopo della iniziativa è quello di vivere una mattinata abitando il campo ex Macrico, con tutti quei cittadini che desiderano vivere un momento di accoglienza reciproca e inclusione nella natura.

Ci saranno vari laboratori di pratiche dialogiche, di pilates, visite guidate nella natura e storiche, sport inclusivi per tutti.

Sarà il primo di tanti momenti, immersi nella natura per vivere una fraternità senza distinzione di razze, culture e religioni. Per chi vorrà la mattinata si concluderà con la Santa Messa.