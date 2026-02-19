“100+ anni di atletica in Campania: un secolo di record, campioni e passioni”

Cento anni e più di imprese, emozioni, primati e storie intrecciate con la grande storia d’Italia. È finalmente in libreria 100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania, mille storie dell’atletica leggera campana”, il primo volume in assoluto dedicato alla ricostruzione completa dell’atletica leggera nella nostra regione, dalla fine dell’Ottocento fino al 2025. Firmato da Gennaro (Rino) Manzo figura apicale del sistema sportivo e Fausto Narducci, storico e giornalista da sempre innamorati della disciplina regina dello sport mondiale, il libro rappresenta un’impresa editoriale unica nel suo genere. Un lavoro di ricerca lungo, rigoroso e appassionato che attraversa epoche, generazioni e cambiamenti sociali, raccontando come l’atletica campana sia cresciuta insieme al Paese. Dai miti senza tempo come Pietro Mennea e Sara Simeoni, alle figure simboliche legate alla cultura partenopea come Luciano De Crescenzo, fino ai protagonisti contemporanei come Alessandro Sibilio, il più forte atleta campano degli ultimi anni. Senza dimenticare storie suggestive e meno conosciute come quella di Marcella Jeandeau, in un intreccio continuo tra memoria, sport e identità territoriale. Decennio dopo decennio sfilano i grandi eventi che hanno segnato l’evoluzione dell’atletica in Campania, i campioni, i dirigenti, i tecnici e i protagonisti che hanno scritto le pagine più belle di questo sport a Napoli e nelle altre province della regione. A rendere il volume ancora più prezioso è la monumentale appendice statistica: un lavoro certosino, unico nel suo genere, che riscrive in numeri la storia dell’atletica campana, record dopo record, nome dopo nome. Una vera e propria pietra miliare per studiosi, appassionati e addetti ai lavori. La prefazione è firmata da Stefano Mei, presidente della FIDAL, a suggellare l’importanza nazionale dell’opera. La presentazione ufficiale è fissata per giovedì 26 gennaio alle ore 17.30 presso il Circolo Canottieri di Napoli. All’evento non mancheranno atleti campani di ieri e di oggi, testimoni diretti di quella straordinaria storia che il libro racconta con rigore e passione. Una lacuna finalmente colmata. Un libro che mancava. E che oggi, finalmente, c’è.