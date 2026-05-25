Ausiliaria della sosta mette in fuga ladri di bici elettrica

Caserta. È accaduto pochi minuti fa in Via Picazio dove un’ausiliaria della sosta ha sventato un furto di bici elettrica.

A raccontare l’accaduto alla nostra redazione è stata proprio lei:

“Una mezz’oretta fa sono passata per via Picazio per svolgere il mio lavoro – ha dichiarato – ho notato due uomini che gironzolavano con area sospetta nei pressi di un palo della luce dove era legata, con tanto di catena, una bici elettrica.

Ho avuto subito il sospetto che stesse per accadere qualcosa, mi sono allontanata lentamente ma con aria guardinga.

Sono bastati pochi minuti per avere la conferma che il mio sospetto fosse fondato.

I due uomini infatti, pensando che fossi andata via, si sono avvicinati alla bici e, con l’aiuto di un cacciavite, hanno iniziato a forzare il lucchetto.

Ho immediatamente gridato e iniziato a correre verso di loro, a questo punto i due malviventi si sono immediatamente messi in macchina, una Toyota Grigia, e dopo che uno dei due ha sussurrato: “ringrazia a Dio che sei donna” si sono divulgati nel nulla.”