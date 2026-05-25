Elezioni comunali: affluenza in calo a Casagiove

Casagiove. La sfida elettorale che terminerà oggi, 25 Maggio, alle 15.00, tra il Primo Cittadino uscente, Giuseppe Vozza, sostenuto dalla Lista Casagiove Coraggiosa 2.0, ed il candidato Sindaco, Francesco Moscatiello, sostenuto dalla lista Casagiove Liberi e Uniti, mostra un calo di affluenza alle urne, rispetto alla tornata elettorale del 2020.

I dati infatti hanno rilevato un’affluenza del 47,02% piazzando Casagiove tra i Comuni con l’affluenza più bassa.

Tutto da giocare, quindi, nella giornata di oggi, dove la sfida tra i due Candidati Sindaci resta aperta e, nonostante non siano mancati, negli ultimi giorni, momenti di attrito tra i sostenitori dell’una e dell’altra lista, ci si augura che i cittadini si rechino a compiere il loro dovere.