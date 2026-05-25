Comunali a Casagiove, iniziato lo scrutinio: affluenza in calo, attesa per i primi risultati

Casagiove. Sono iniziate nel primo pomeriggio di oggi le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali a Casagiove, dove cittadini ed elettori attendono di conoscere il nome del prossimo sindaco.
I seggi hanno aperto le urne circa un’oretta fa e lo spoglio procede regolarmente nelle diverse sezioni cittadine.
Al momento, però, non risultano ancora dati ufficiali consolidati sulle preferenze attribuite ai candidati in corsa, con i primi numeri che dovrebbero emergere nelle prossime ore.
Il dato certo riguarda invece l’affluenza definitiva, fermatasi al 62,81%, in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa. Un elemento che potrebbe avere un peso significativo sugli equilibri della competizione elettorale.