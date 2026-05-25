Venerdì 29 maggio 2026 alle 18:00 al Museo Campano di Capua nell’ambito della 21^ edizione di Capua il Luogo della Lingua festival, la presentazione del libro “Si ami chi può” (Curcio) di Filippo Roma, inviato de “Le iene”. A seguire il concerto dell’Orchestra e coro “Martucci” del Liceo Musicale Garofano Capua diretta dal maestro Giancarlo Perna. Un viaggio come rinascita. Un viaggio per specchiarsi nei segreti soffocati dal tempo. Filippo Roma, giornalista, scrittore e storica “Iena” in Tv, torna a scrivere e a raccontare, questa volta, sempre con abile penna, lo specchio dei sentimenti di una madre e un figlio.

Il libro racconta l’ultimo viaggio: quello tra una madre e un figlio, quello di Anita e Lorenzo. Anita ha scoperto di avere un male incurabile; vuole recuperare il tempo perduto, chiarire le incomprensioni e abbattere i fantasmi del passato. Il viaggio per Anita diventa percorso interiore e catarsi; un’occasione per farsi perdonare un segreto che vuole confessare ad ogni costo per dimostrare a Lorenzo che ciò che conta, nella vita, è solo l’amore.

L’incontro vedrà tra il pubblico gli studenti del Liceo Luigi Garofano di Capua, la dirigente scolastica, Maria Chiara Menditto, e gli insegnanti del progetto lettura, coadiuvati dalla professoressa Rosa Natale, pronti a dialogare con il giornalista, storico inviato de “Le Iene”, moderati dalla giornalista Mariamichela Formisano, responsabile della comunicazione di Capua il luogo della lingua festival.

Cuore dell’incontro sarà il prestigioso Museo Campano, diretto da Gianni Solino, partner dell’evento nell’ambito del progetto di valorizzazione dei piccoli musei finanziato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, con il sostegno della BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli presieduta da Roberto Ricciardi. Un luogo simbolico e identitario che ospita una parte centrale del programma del festival, rafforzando il dialogo tra patrimonio storico, arte e linguaggi contemporanei. La manifestazione gode del patrocinio della Città di Capua ed è promossa sotto l’egida del Patto per la Lettura – Capua Città che Legge, nell’ambito delle politiche culturali promosse dall’assessore alla cultura Vincenzo Corcione, con l’obiettivo di candidare Capua a Capitale Italiana del Libro entro il 2027, confermando il forte legame tra il festival, il territorio e le iniziative dedicate alla promozione della lettura e della partecipazione culturale.