Caos ai seggi durante lo scrutini. Polizia e carabinieri evitano la rissa

​San Marco, scatta lo scrutinio ed è subito caos: sfiorata la rissa ai seggi, decisivo l’intervento di Polizia e Carabinieri

​SAN MARCO – Con la chiusura dei seggi e l’inizio ufficiale delle operazioni di spoglio, la tensione a San Marco è letteralmente esplosa. Le schede hanno appena iniziato a uscire dalle urne e si è già sfiorata la rissa, costringendo Polizia e Carabinieri a un intervento d’urgenza per evitare che la situazione degenerasse in violenza fisica.

​Urne aperte e scintille immediate

​L’avvio del conteggio dei voti ha fatto saltare i già fragili nervi dei presenti. Secondo le prime indiscrezioni, a far scattare la scintilla a ridosso delle sezioni sarebbero state le contestazioni su alcune schede, che hanno immediatamente riacceso la miccia tra i candidati delle due liste e i loro familiari, presenti in massa e in stato di massima agitazione. Gli insulti e le urla sono passati nel giro di pochi secondi alle spinte, portando la situazione a un passo dal contatto fisico pesante.

​Un crescendo iniziato ieri

​Questo ennesimo, grave picco di tensione corona una maratona di nervosismo che va avanti ormai da ieri. Il clima si era mostrato pessimo già alla vigilia e questa mattina, all’apertura dei seggi, le forze dell’ordine erano già dovute intervenire per sedare i primi accesi diverbi.

​”L’inizio degli spogli ha esasperato una situazione già critica: il contatto fisico è stato evitato solo grazie alla prontezza dei riflessi del personale in divisa, che si è interposto fisicamente tra le fazioni.”

​Massima allerta per lo spoglio

​Il dispositivo di ordine pubblico è ora in assetto di massima emergenza. Gli agenti di Polizia e i Carabinieri hanno blindato l’accesso ai locali dello scrutinio e allontanato i soggetti più caldi per permettere ai presidenti di seggio e agli scrutatori di proseguire le operazioni in sicurezza. La vigilanza resterà altissima fino all’ultimo voto verbalizzato: con uno scarto che si preannuncia teso, la notte di San Marco si preannuncia lunghissima.