L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, il Department of Mathematics and Physics, l’Associazione culturale scientifica Lattanino Cupolino APS ETS, la Pro Loco Real Sito di San Leucio e Genovese management. Un progetto condiviso che mette al centro il dialogo tra cultura scientifica, arte e sensibilità umana.

“Il fiorire dei numeri” non sarà la classica conferenza dedicata alla matematica, ma un percorso capace di raccontare i numeri in modo nuovo. Non formule fredde o concetti lontani dalla vita quotidiana, ma strumenti attraverso cui leggere il mondo, la natura, l’armonia e persino le emozioni. Sandra Lucente è conosciuta proprio per la sua capacità di trasformare argomenti complessi in racconti semplici, coinvolgenti e accessibili a tutti, rendendo la matematica qualcosa di vicino e sorprendente. Anche il titolo dell’incontro richiama un’idea di movimento e crescita. I numeri vengono immaginati come elementi vivi, presenti ovunque: nelle geometrie della natura, nelle simmetrie dell’arte, nelle proporzioni musicali e nei modelli che regolano l’universo. La matematica diventa così un linguaggio capace di collegare mondi diversi.

A fare da cornice alla serata sarà il Real Sito di San Leucio, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio casertano. Nato nel Settecento per volontà di Ferdinando IV di Borbone come centro dedicato alla produzione della seta, il complesso rappresenta ancora oggi un esempio di innovazione sociale e culturale, fondato su istruzione, dignità del lavoro e progresso.

Passeggiare tra gli spazi di San Leucio significa immergersi in un’atmosfera ricca di storia e bellezza: antiche manifatture, cortili, sale storiche e panorami che guardano verso la pianura campana. Un luogo che racconta il valore dell’ingegno umano e che si presta perfettamente a ospitare un evento dedicato alla divulgazione scientifica.

La scelta della Pro Loco Real Sito di San Leucio rafforza il significato culturale dell’iniziativa. Portare la scienza in luoghi simbolici permette infatti di creare un legame tra memoria storica e temi contemporanei, rendendo la matematica parte viva della cultura e della società. L’incontro è aperto a tutti: studenti, docenti, appassionati di scienza, famiglie e curiosi. Sarà un’occasione per scoprire un modo diverso di guardare i numeri e comprendere quanto possano essere presenti nella vita di ogni giorno. Nel cuore di un luogo carico di storia come San Leucio, “Il fiorire dei numeri” si prepara così a diventare una serata dedicata alla conoscenza, alla curiosità e alla meraviglia.