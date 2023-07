100 auguri a Rita per il suo 100 e lode

Maddaloni – Luglio, tempo di esami di maturità per gli studenti che concludono il loro ciclo di studi e raggiungono i traguardi che si sono prefissati. C’è chi questi traguardi li raggiunge con successo pieno, come la giovane Rita Stendardo, che si è appena diplomata al prestigioso Liceo Classico “Giordano Bruno”, che ha frequentato all’indirizzo europeo con 100 e lode.

Rita non è solo una studentessa modello, ma anche una sportiva. E proprio quest’anno, nonostante lo studio, anche nel taekwondo si è distinta conseguendo successi in questo campo.

Per questo tutto il Team di Taekwondo dell ASD Fit Renga di Maria Renga, dove si allena, insieme al suo direttore tecnico Veronica Di Rocco, vogliono complimentarsi con lei e farle le più vive congratulazioni per questo anno che le ha portato grandi soddisfazioni.

Brava Rita, continua su questa strada ed insegui tutti i tuoi sogni. Noi siamo orgogliosi di te. Ancora auguri di cuore e ora goditi le meritate vacanze per aver l’energia giusta per affrontare gli impegni futuri!

Questo il messaggio del suo gruppo sportivo