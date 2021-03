100 uova per i bimbi di Cappuccini

Maddaloni. Nel pomeriggio di ieri i bambini che frequentano la parrocchia della SS. Maria Immacolata hanno avuto una dolce sorpresa.

A loro sono state consegnate uova di cioccolato, simbolo di Pasqua e di rinascita.

Ben 60 uova sono state donate dal Rotary club; a queste se ne sono aggiunte altre 50 donate da un’anonima benefattrice.

Un tripudio di cioccolato avvolti nelle tipiche carte colorate hanno regalato un sorriso a 110 bimbi, la categoria che più sta soffrendo per isolamento e mancanza di momenti di incontro con i propri coetanei, a partire dalla scuola.

E poi si sa che l’uovo piace a tutti i bambini, non solo per il cioccolato, ma soprattutto per la curiosità della scoperta della sorpresa. E ha fatto ricordare loro che , nonostante tutto, è Pasqua!