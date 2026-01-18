11enne uccide il padre: gli aveva impedito di giocare alla Nintendo Switch

Perry-Pennsylvania. Si tratta di un episodio accaduto lo scorso 13 gennaio. Un ragazzino di 11 anni ha ucciso il padre dopo avergli confiscato la Nintendo Switch. L’uomo, Douglas Dietz, aveva 42 anni, è stato ritrovato morto nel suo letto. La polizia è arrivata tempestivamente, nel corso della notte, in seguito a una chiamata d’emergenza. La moglie non si sarebbe accorta di nulla, dormiva, finché un forte rumore non l’ha svegliata. Ha tentato di soccorrere l’uomo ma senza alcun risultato. Quando la donna ha acceso la luce, ha visto che Douglas era ricoperto di sangue. Il bambino, C.D., ha confessato alla madre: “Ho ucciso papà”. La donna avrebbe anche riferito di avere avvertito un odore simile a quello dei fuochi d’artificio. Secondo la ricostruzione della dinamica, il ragazzino Clayton avrebbe trovato le chiavi per poter accedere alla pistola che era stata messa in sicurezza. Il bambino ha preso l’arma, l’ha caricata e ha sparato. Attualmente è sotto la custodia della polizia e non gli è stata concessa la libertà su cauzione.