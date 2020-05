1,2 milioni di euro: sequestro preventivo per la PROMOTEK srl

Santa Maria C.V. La Compagnia della Guardia di Finanza di Capua ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni fino ad un valore di 1,2 milioni di euro, avente ad oggetto le disponibilità finanziarie della PROMOTEK S.r.l., società operante nel settore del commercio di articoli elettronici, con sede operativa in Santa Maria Capua Vetere, nonché il patrimonio personale dei rappresentanti legali pro-tempore.

Il sequestro preventivo è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura, che ha proposto la misura cautelare reale all’esito della verifica fiscale svolta dal predetto Reparto della Guardia di Finanza, conclusa con la denuncia dei titolari della società per essersi resi responsabili di aver indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 e 2017 elementi attivi inferiori a quelli effettivi per circa un milione e mezzo di euro nonché costi fittizi derivanti da fatture per operazioni inesistenti emesse da società compiacenti per oltre centomila euro, al fine di ridurre l’ammontare del reddito da tassare.