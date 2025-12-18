14enne denuncia abusi: arrestato il compagno della madre

Una ragazza di 14 anni ha trovato la forza di raccontare quanto avrebbe subito nel tempo all’interno del contesto familiare. Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane si sarebbe fidata dell’uomo che da tempo aveva una relazione con la madre. Proprio quella fiducia sarebbe stata tradita, dando origine a una serie di episodi di violenza. La denuncia ha permesso di avviare un’indagine articolata e delicata, condotta con particolare attenzione a tutela della minore.

Le indagini e l’arresto

I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, con il supporto dei colleghi di Firenze, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo di 52 anni, nato e residente a Calenzano, in provincia di Firenze. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e di atti persecutori. Gli episodi contestati sarebbero tre, il primo dei quali avvenuto durante una vacanza in famiglia.

Tutela delle vittime e responsabilità degli adulti

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della protezione dei minori e del ruolo di responsabilità degli adulti all’interno delle relazioni familiari. In questi contesti, il silenzio e la paura possono diventare ostacoli difficili da superare. La denuncia della giovane rappresenta un passaggio decisivo non solo per l’accertamento dei fatti, ma anche per l’attivazione dei percorsi di tutela e supporto previsti dalla legge.

