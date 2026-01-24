15enne trovato morto in un fossato

È stato ritrovato senza vita in un dirupo, a pochi minuti da casa, accanto alla sua bicicletta. Un ragazzo di 15 anni, studente dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, è morto nel pomeriggio di venerdì a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, la causa sarebbe un tragico incidente.

L’uscita di casa e l’allarme dei genitori

Il giovane era uscito dall’abitazione di famiglia intorno alle 15:30, come faceva spesso, per un breve giro in bicicletta. Con il passare delle ore, però, non ha fatto ritorno. I genitori hanno provato più volte a contattarlo al telefono, senza ottenere risposta. A quel punto è scattato l’allarme. I familiari hanno avvertito i carabinieri, temendo che potesse essere accaduto qualcosa di grave.

La localizzazione tramite GPS

Grazie al segnale GPS del cellulare, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare la posizione del ragazzo. Il punto indicato si trovava in un’area impervia, nei pressi del lago di Torre Cajetani, non lontano dall’abitazione. Una volta raggiunto il luogo, i soccorritori hanno trovato il corpo del giovane in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Per lui, purtroppo, non c’era già più nulla da fare.

L’ipotesi dell’impatto

I primi rilievi del medico legale fanno propendere per un incidente. Il ragazzo avrebbe urtato con la testa contro un muretto, riportando ferite mortali. Resta da chiarire cosa abbia provocato la caduta. Gli inquirenti stanno valutando diverse possibilità. Un malore improvviso. La perdita di controllo della bici. L’incontro con un animale selvatico. Oppure un contatto con un veicolo, anche se al momento non emergono tracce che confermino quest’ultima ipotesi. In ogni caso, una vita giovanissima spezzata in modo improvviso, in un pomeriggio come tanti.

(Foto ANSA)