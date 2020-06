16 giugno 2020 : giornata storica per il calcio casertano!!!!!

Caserta. Nei prossimi due anni la Casertana Calcio potra’ costruire la sua nuova casa: questo e’ quanto approvato dal Consiglio Comunale che, in data odierna, ha approvato la realizzazione del nuovo stadio per la squadra rossoblu’ . 25 sono stati i voti a favore e solo 2 gli astenuti.

L’inizio dei lavori ancora non e’ stato ufficialmente fissato ma con molta probabilità si parla di inizio 2021. Anche il sindaco Marino tramite la sua pagina facebook ha fatto i complimenti alla Casertana, che con oggi intraprende una strada piena di nuove e piu’ promettenti prospettive.

Nei prossimi giorni ci dovrebbero essere ulteriori dettagli anche se quasi sicuramente i primi lavori dovrebbero riguardare il manto erboso. Del resto anche il Presidente D’Agostino, in una delle sue ultime interviste, ma evidenziato come la priorita’ per la squadra sia il rifacimento del manto erboso. Insomma da oggi il futuro della Casertana può davvero sorridere e con uno stadio del genere è giusto che i tifosi riprendano a sognare .

Queste le parole del sindaco Marino sulla sua pagina facebook:” Una giornata importante per la città. In Consiglio comunale abbiamo approvato con 25 voti favorevoli la dichiarazione di Pubblico Interesse delle proposta di realizzazione del nuovo stadio della Casertana Calcio.

Un doveroso ringraziamento agli assessori De Michele e Pontillo, ai consiglieri comunali ed a tutti coloro che hanno consentito di completare l’iter in tempi rapidissimi. Ora non ci resta che formulare un grosso in bocca al lupo al presidente D’Agostino e agli imprenditori che hanno deciso di accompagnarlo in questo ambizioso progetto. E grazie anche ai tanti tifosi rossoblu ed alla loro passione.

Una grande occasione di rilancio sportivo ma anche sociale ed economico che si integra perfettamente con la nostra programmazione sull’impiantistica sportiva dell’intera città.

Ad Maiora e Forza Casertana!!!!