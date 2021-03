“17 Furbetti” del centro per l’ impiego indagati dalla Guardia di Finanza

Un gruppo di impiegati ” furbetti” che si allontanava dal lavoro facendo intendere ,per motivi di servizio e invece le motivazioni erano del tutto personali. Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate dopo un esposto anonimo fatto all’Anac in cui venivano segnalate alcune presunte anomalie presso il centro dell’ impiego di teano.

Sono state 17 le persone indagate fra le quali l’ex Sindaca di Roccamonfina Letizia Tari.Per 8 di loro è scattata l’ obbligo di presentazione preso la Polizia Giudiziaria . Nell’ operazione sono stati anche sequestrati 30 mila Euro in piccoli importi per ogni dipendente che dovrebbe rappresentare la somma delle ore non lavorate.



