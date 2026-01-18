17 gennaio. Si celebra la tradizione tra pizza e falò di Sant’Antuon

17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli la Giornata mondiale della pizza, uno dei piatti simbolo della gastronomia italiana, sintesi della Dieta Mediterranea, marchio comunitario STG (specialità tradizionale garantita) e anche patrimonio dell’Unesco con l’arte dei pizzaiuoli napoletani tra i patrimoni immateriali dell’umanità.

Una tradizione delle antiche famiglie delle pizzerie napoletane che, fino al 1924-1925, ogni 17 gennaio facevano mezza giornata di lavoro e poi se ne andavano tutti in gita fuori porta in un ristorante che era a Capodimonte, Colli Aminei, e lì festeggiavano Sant’Antuono accendendo un falò.

In questa giornata così significativa per Pizzaiuoli, vorrei ricordare anche le figure dei maestri che sono andati oltre, Guerriero Grasso Surace Cafasso Fornito V.Capasso. Nel loro ricordo difenderemo l’artigianalita’ e la professionalità dei Pizzaiuoli.

La valorizzazione della pizza napoletana sancisce la leadership nazionale nel vasto panorama della gastronomia popolare di qualità, con valore storico, culturale, economico e sociale. Questa giornata sancisce in maniera forte che la valorizzazione delle metodiche di lavorazione dei nostri pizzaiuoli rappresenta un valore indiscutibile del prodotto, sintesi della dieta mediterranea. Oggi ancor di più bisogna ribadire l’unione e l’aggregazione di tutti i componenti del comparto pizza per far si che la pizzeria del territorio campano diventi non solo presidio di cultura enogastronomica ma anche di legalità. Noi come sempre ci mettiamo la faccia a fianco dei nostri pizzaiuoli. Appena le condizioni istituzionali ce lo consentiranno, daremo il nostro supporto e contributo sia di idee che organizzativo, per avviare tutte le procedure, attraverso la concertazione bilaterale con gli enti preposti, per riconoscere la figura del Pizzaiuolo, tra le discipline scolastiche degli istituti alberghieri. Un plauso alla AVPN di Antonio Pace per il recupero della tradizione del falò e della giornata del pizzaiolo, alla APN di Gianluca Pierro, già del compianto Sergio Miccù per iniziative a sostegno dei Pizzaiuoli e all’Associazione le CENTENARIE di Gennaro Luciano,UPTER di Alfredo Folliero e la GPN di Pasquale Telese.

Va anche sottolineato l’importanza del sostegno al comparto Pizza, degli imprenditori, Antimo Caputo dell’ omonimo mulino produttore di Farina e di Raffaele Biglietto patron di TuttoPizza.

Cosi a margine della Giornata Mondiale della Pizza, il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, già Delegato all’Agricoltura della Provincia di Napoli e già Presidente Comitato Promozione e Valorizzazione della Pizza, Rosario Lopa.