17 positivi nella Casertana, mercoledì c’è il derby con la Juve Stabia cosa succederà?

Mercoledì dovrebbe giocarsi il derby tra Juve Stabia e Casertana, la sfida però al momento non sembra certa di essere giocata. Dopo tutto quello che è successo ieri pomeriggio, in mattinata è arrivata la notizia che due giocatori solo risultati positivi, questo porta ad alzarsi il numero dei positivi in casa rossonera blu. Ma la domanda che tutti si fanno e la seguente come si fa a giocare questa partita?? Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, noi confidiamo che anche in casa Juve Stabia ci sia prima il rispetto per la salute degli atleti e poi quella per il protocollo