17enne cerca di disfarsi della droga . Denunciato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Santa Cateria a Formiello un uomo che, alla loro vista, si è disfatto di qualcosa.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un cellulare e di 569 euro ed hanno recuperato 4 involucri contenenti circa 1,2 grammi di cocaina; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 100 euro e due pistole a salve prive del tappo rosso.

Un 17enne di Casamicciola con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed affidato ai genitori.