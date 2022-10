18 anni . Auguri Desideria ! ( la poesia di zia Rosaria)

Caserta.Giorno di festa per le famiglie Vozza- De Falco .Nella serata di oggi , Domenica 16 ottobre 2022, La “ piccola” Desideria ha organizzato una festa ,presso un noto locale di Santa Maria Capua Vetere ,per festeggiare il suo 18esimo compleanno .

A lei gli auguri più’ sinceri dal suo Papà Fabio , dalla mamma Anita, dal padrino di battesimo Luca e la madrina Laura , dal fidanzato Pietro, dal suocero Filippo e dalla suocera Annamaria, . Da tutti gli zii , cugini e dall’ intera redazione di Belvederenews.

Questa la poesia che la zia Rosaria ha dedicato a Desideria

Diciotto anni

Magia di in eta’ che non ritorna

Tempo che corre e tu amore corri con lui..

.cosi non ti raggiungera” mai.

Auguri Desideria