PIEDIMONTE MATESE – Continuano gli atti di grande umanità e generosità dei commercianti cinesi per far fronte all’emergenza COVID-19. Ad essere protagonista, in questi giorni, è stato Xiaofeng Lin, un noto commerciante cinese titolare del negozio “Da Valeria“sito ad Alife, il quale ha donato circa 200 mascherine di protezione alla Guardia di Finanza, tenenza di Piedimonte Matese, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.