18enne colpito con calci e pugni da un gruppo di giovani

Caserta. Ancora un brutto episodio di violenza giovanile ha caratterizzato lo scorso Weekend.

Questa volta il tutto si è consumato all’interno di un noto locale, sito su Viale Carlo III.

Domenica scorsa, un giovane, da poco 18enne, aveva deciso di trascorrere una serata spensierata, in compagnia di un amico minorenne, presso un noto locale di San Nicola La Strada.

Sembrava una serata come tante, da trascorrere in piena spensieratezza, niente faceva presagire quello che sarebbe accaduto da lì a poco.

Un gruppo di giovani,di età media 25/30 anni, si è avvicinato ai due e, dopo aver provocato verbalmente il 18enne, è passato ai fatti, cominciando a colpire lo stesso con pugni e schiaffi.

Il malcapitato ha tentato la fuga ma è stato inseguito fino all’esterno del locale, dove è stato violentemente sbattuto a terra ed ancora una volta colpito con calci e pugni.

Il Giovane 18enne, solo in un secondo momento, è riuscito a defilarsi, trovando rifugio in un parcheggio di un Hotel nelle vicinanze dove, successivamente, è stato raggiunto da un gruppo di amici.

Il Ragazzo, in chiaro stato confusionale, è stato trasportato in Ospedale, dove gli hanno diagnosticato una prognosi di 7 giorni.