19enne di Marcianise è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti

MARCIANISE – In Marcianise, i Carabinieri della sezione operativa della locale Compagnia, durante servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza de reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.W., cl. 2001, del posto.

Il giovane, sottoposto a controllo di polizia mentre percorreva la via San Michele del comune di Marcianise, a bordo di un ciclomotore Piaggio, è stato trovato in possesso di 12 bustine termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo “ marijuana ” ed una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso complessivo di gr. 8,00 circa.

L’arrestato,posto agli arresti domiciliari, verrà giudicato per direttissima.