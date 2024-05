1ª edizione evento ‘Premio Marco Dongu’

Si terrà venerdì 31 maggio alle ore 17:00 l’evento ‘Premio Marco Dongu’ presso la biblioteca diocesana, sita in Piazza Duomo 11 a Caserta. L’iniziativa, nella sua prima edizione, consisterà in una premiazione per giovani meritevoli che si sono distinti ciascuno nel proprio ambito di riferimento. Sarà rivolta a ragazzi appartenenti ai Comuni di Caserta, Piedimonte Matese, Marcianise e Villa Literno e sarà dedicata alla memoria del nostro amico Marco Dongu, scomparso all’età di 26 anni. L’evento è organizzato su iniziativa di Gioventù Casertana, lista facente parte del Forum dei Giovani di Caserta, in collaborazione con gli altri Forum della Provincia. Il tutto avrà inizio con i saluti delle autorità presenti: il Sindaco di Caserta Carlo Marino, il Vescovo di Caserta e Arcivescovo di Capua Monsignor Pietro Lagnese, il Sindaco di Villa Literno Valerio di Fraia, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Marcianise Lisa Froncillo ed il Consigliere Comunale di Piedimonte Matese Andrea Boggia. Interverranno i genitori di Marco Dongu, Maria Grazia D’Andrea e Salvatore Dongu, Mattia Atzori, esponente della lista Gioventù Casertana, Vincenzo Moretta, Presidente Forum Giovani Marcianise, Lorenzo Zampella, Presidente Forum Giovani Villa Literno, Giovanni Valente, Presidente Forum Giovani Piedimonte Matese e Giulia di Cairano, giovane ragazza recentemente nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Saranno, inoltre, presenti gli onorevoli Gimmi Cangiano e Marco Cerreto ed il Questore di Caserta Andrea Grassi. Moderatrice dell’evento la giornalista e scrittrice Nadia Verdile.